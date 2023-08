Glia auricolari TWS Motif A.N.C della Marshall sono in forte sconto su Amazon

Le cuffie True Wireless Motif A.N.C. di Marshall, brand rinomato per la sua qualità audio, sono attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 15%, portando il prezzo a soli 167,52€. Queste cuffie si distinguono per la loro capacità di personalizzare l’esperienza di ascolto, grazie alle opzioni di cancellazione del rumore attiva e modalità Trasparenza.

Inclusi nella confezione ci sono tre misure di gommini per garantire la migliore vestibilità. Uno dei principali punti di forza delle cuffie è la loro notevole durata della batteria. Si possono godere fino a 4,5 ore di riproduzione con la massima impostazione A.N.C. E quando si esaurisce la carica, la pratica custodia di ricarica entra in gioco, estendendo l’autonomia delle cuffie fino a 20 ore totali. L’aggiunta della funzionalità di ricarica wireless contribuisce a rendere l’esperienza di ricarica ancora più semplice e veloce.

in termini di qualità del suono, nonostante le loro dimensioni compatte, le Motif A.N.C. non fanno compromessi. Offrono il distintivo suono Marshall, garantendo a ogni traccia di brillare come dovrebbe. E se ci si preoccupa della durabilità, queste cuffie sono pronte a stare al passo: con una classificazione IPX5 per le cuffie stesse e IPX4 per la custodia di ricarica, sono progettate per resistere.

Le cuffie True Wireless Motif A.N.C. di Marshall sono una combinazione ideale di stile, tecnologia e qualità audio, disponibili ora a un prezzo vantaggioso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.