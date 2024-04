Gli XIAOMI Days infiammano Unieuro, il prezzo del Redmi Note 13 Pro è un SOGNO

Anche sul sito di Unieuro ci sono gli Xiaomi Days con il Redmi Note 13 Pro che è disponibile in sconto di 20 € rispetto al solito. Questo smartphone, dotato di tre fotocamere, di una batteria dalle grandi performance e di un display meraviglioso, è il best-buy di giornata.

Una motivazione in più per acquistarlo da Unieuro, più in particolare sul suo sito ufficiale, è certamente la possibilità di pagare lo smartphone in tre rate. Basta scegliere come metodo di pagamento PayPal o Klarna, due soluzioni perfette per spendere 109,97 € al mese e completare in 90 giorni. Non ci sono chiaramente interessi e non occorre alcun tipo di busta paga.

Ovviamente si può acquistare anche in un’unica soluzione, pagando solo 329,90 € e beneficiando di due anni di garanzia, esattamente come avviene per il pagamento a rate. La spedizione è stimata in un massimo di tre giorni a domicilio e gratis.

Il Redmi Note 13 Pro di Xiaomi costa pochissimo: va preso al volo ora

Esteticamente davvero molto equilibrato, questo Redmi Note 13 Pro di Xiaomi è un capolavoro. Si tiene molto bene tra le mani ed ha uno schermo magnifico: il pannello è un AMOLED da 6,67″ con risoluzione in full HD+ e con refresh rate a 120 Hz.

Al suo interno ecco il cuore pulsante, un processore MediaTek Helio G99 Ultra che, insieme a 8 GB di RAM, offre prestazioni strepitose. Al suo interno ci sono 256 GB di memoria e c’è un comparto fotografico con tre fotocamere, tra cui quella principale da 200 MP.

Lo smartphone oggi è scontato di 20 € rispetto al solito e presenta molti punti di forza. Il primo è certamente la fotocamera, altamente performante e dotata di diversi effetti per rendere i propri scatti unici. Il secondo aspetto fondamentale che rende questo Redmi Note 13 Pro uno dei migliori è la batteria da 5000 mAh per una durata che va oltre la giornata.

