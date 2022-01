Apple vuole che aggiorniate l'iPhone ad iOS 15

Apple sta invogliando in modo più aggressivo gli utenti che ancora utilizzano iOS 14 ad eseguire l'aggiornamento al nuovissimo iOS 15.

Perché gli utenti non aggiornano il proprio iPhone di Apple ad iOS 15?

L'OEM di Cupertino sta incoraggiando le persone che hanno installato iOS 14 a bordo dei propri iPhone ad aggiornare il loro device a iOS 15.

Di fatto, fino a poco fa una precedente politica aziendale consentiva agli utenti di iOS 14 di scegliere di non installare l'update del 2021.

Quando è stato lanciato, la mela ha affermato che iOS avrebbe dato una scelta agli utenti. La compagnia ha consentito di eseguire l'upgrade o di rimanere con iOS 14 e continuare a ricevere solo patch di sicurezza minori.

Come funziona?

Il firmware di Apple ora offre una scelta tra due versioni di aggiornamento software nell'app Impostazioni. Potete eseguire l'aggiornamento all'ultima versione di iOS 15 non appena rilasciata per le funzionalità più recenti e il set più completo di aggiornamenti di sicurezza. Oppure si può continuare a restare su iOS 14 e continuare a ricevere importanti aggiornamenti di sicurezza finché non si è pronti ad eseguire il passaggio alla versione principale.

La pazienza di Apple per coloro che evitano ‌iOS 15‌ sembra essere diminuita negli ultimi mesi e la società sta ora spingendo gli utenti di iOS 14 ad aggiornare. L'update ‌iOS 15‌ non è più una nota a piè di pagina in fondo alla sezione Aggiornamento software su un dispositivo avente una versione precedente e Apple ha anche smesso di rilasciare gli aggiornamenti di sicurezza di iOS 14.

C'era una chiara opzione per rimanere su iOS 14 e ricevere aggiornamenti, che sembra essere stata eliminata con il lancio di iOS 15.2.

Ricordiamo che il nuovo software (15.2.1 appena distribuito) ha portato con sé una serie di bug fix e poche novità sotto la scocca.