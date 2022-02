In questo luogo le porte degli uffici si sbloccheranno con iPhone

Il World Trade Center sarà uno dei primi luoghi di lavoro dove verranno sostituite le chiavi fisiche degli uffici con smart key digitali inserite negli iPhone e Apple Watch dei lavoratori.

Il World Trade Center permetterà di sbloccare le porte degli uffici con l'iPhone

Con il rilascio di iOS 15 lo scorso anno, l'OEM di Cupertino ha ampliato le potenzialità dell'applicazione Apple Wallet per supportare la memorizzazione delle chiavi dell'ufficio per la prima volta: questa funzione consente agli utenti possessori di Apple Watch e iPhone di accedere agli uffici toccando il proprio dispositivo per sbloccare le porte. Ora, la società di sviluppo immobiliare Silverstein Properties ha annunciato che sta implementando il supporto per questa funzione per coloro che vivono o lavorano nel World Trade Center.

Ecco come Apple descrive questa funzione in iOS 15:

Per gli uffici aziendali supportati, aggiungi il badge di accesso aziendale a Wallet, quindi utilizza iPhone e Apple Watch per accedere alle posizioni in cui è accettato il badge aziendale. Tocca per sbloccare le porte dell'ufficio e utilizzare il badge aziendale in Wallet.

In un comunicato stampa di oggi, Silverstein Properties ha annunciato che l'implementazione dei badge dei dipendenti in Apple Wallet consentirà alle persone di accedere a edifici per uffici, appartamenti, centri fitness e spazi di servizio con un semplice tocco dal proprio iPhone o Apple Watch.

Il processo di configurazione viene gestito tramite l'applicazione Inspire di Silverstein per iPhone. Utilizzando questa app, i dipendenti e gli inquilini possono aggiungere il badge dei dipendenti ad Apple Wallet sul proprio device della mela.

“Siamo orgogliosi di consentire ai nostri dipendenti e clienti di entrare facilmente nei nostri edifici, nei loro uffici e nelle nostre sale comuni, bar, strutture per conferenze e studi di yoga utilizzando il badge dei dipendenti in Apple Wallet su iPhone e Apple Watch“, ha affermato Tal Kerret , Presidente di Silverstein Properties. “Attraverso la nostra app Inspire, ora possiamo fornire e gestire l'accesso a qualsiasi numero di edifici e spazi in modo sicuro.“