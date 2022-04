Gli ucraini usano gli AirPods rubati per tracciare le truppe nemiche

La guerra di oggi non si basa solo sulle trincee e sul fronte in prima linea: passa anche dalla rete, richiede nuove idee, nuove strategie e tecnologie. Si deve usare tutto il possibile per combattere i propri nemici. Oggi siamo ancora addolorati per le perdite di Bucha e per il disastro della stazione ferroviaria, oltre che per tutti gli altri crimini compiuti dall'esercito russo, ma notiamo che i soldati ucraini stanno resistendo bene all'invasione usando la tecnologia e i gadget di tutti i giorni contro le truppe di Putin. Adesso infatti scopriamo che stanno usando le funzioni smart delle AirPods rubate dai nemici per scovarli e tracciarli.

AirPods usate come “arma”? Sì, succede anche questo

Facciamo un passo indietro: abbiamo letto moltissimi casi di rapporti secondo cui i russi stavano saccheggiando tutto quello che trovavano nelle abitazioni o addosso alla popolazione ucraina: telefoni, computer, bene preziosi, ma anche cuffie e molto altro. AirPods comprese. Ecco che quindi gli ucraini hanno usato la funzione “Dov'è” di Apple per traccire la posizione delle truppe nemiche.

Ukrainians are locating their devices on the territory of the Homiel region, Belarus, where part of the Russian army retreated. pic.twitter.com/JsdhltRZ5E — Franak Viačorka (@franakviacorka) April 5, 2022

Come ben saprete, la funzione “Trovami” permette alle persone di tracciare e trovare i propri AirPods (ma anche altri oggetti). In effetti, la società statunitense ha sviluppato questa feature per aiutare gli utenti a trovare le cuffie perdute. Quante volte ci è capitato? Ammettiamolo. Ma nessuno impedisce le persone di utilizzare questa funzione per altri scopi. Questo è particolarmente vero anche in un contesto storico come quello attuale e in uno scvenario come la guerra.

Come ha detto un consigliere del leader dell'opposizione bielorussa, gli ucraini stanno usando questa feature per tracciare la direzione in cui sono andando le truppe quando hanno lasciato Kiev. Si è scoperto che i militari hanno attraversato il confine e sono tornate nella vicina Bielorussia al sicuro.

Noi speriamo solo che tutto ciò finisca.