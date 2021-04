La popolarità degli smartphone pieghevoli è cresciuta tantissimo in qusti anni e ha acquisito molto slancio negli ultimi mesi. Ciò è probabilmente dovuto al debutto dei modelli più recenti, ma la crescita significativa è ancora limitata a una piccola base di utenti all’interno di un mercato di nicchia. Tuttavia, un nuovo rapporto ha suggerito che entro la fine del 2022 dovrebbero essere spedite oltre 18 milioni di unità.

Gli smartphone pieghevoli saranno il nuovo trend?

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, la quota di spedizioni di device dal form factor foldable nel mercato generale sarà limitata per il prossimo futuro poiché il segmento ha portato ad avere molti OEM che sperimentavano diversi fattori di forma, design, materiali e altro ancora.

Nel 2020, il mercato dei dispositivi pieghevoli rappresentava solo una frazione dell’uno percento del mercato totale di 1,3 miliardi di dollari USA dello scorso anno. Tuttavia, si prevede che raggiungerà solo l’1,2% circa entro il 2022.

Secondo Jene Park, analista senior di Counterpoint Research:

Samsung ha guidato il segmento in termini di design, marketing e spedizioni, dominando lo scorso anno con oltre l’80% di quota del mercato dei pieghevoli. L’azienda aveva anche la formazione più forte, con vari modelli e varianti tra cui un’ammiraglia di seconda generazione. Quest’anno, tuttavia, Samsung si trova ad affrontare una maggiore concorrenza, con il rilascio dell’apprezzato Mate X2 di Huawei, il Mi Mix Fold di Xiaomi e gli annunci di Vivo, OPPO e TCL che accennano al lancio del 2021.

Inoltre, il rapporto afferma anche che ci sono alcune ragioni per credere che questo settore debba crescere nel mercato; ciò comporterà una caduta degli attuali prezzi dei telefoni pieghevoli, i quali attualmente si aggirano intorno ai 1000/1500 dollari/euro. Allo stesso modo, anche più produttori di smartphone stanno lavorando per portare i loro primi prodotti. Xiaomi ha fatto il suo ingresso di recente e ora si attendono OPPO, OnePlus, Realme e via dicendo. Il primo iPhone pieghevole invece, dovrebbe vedere la luce soltanto nel 2023.

