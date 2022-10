Gli smartphone pieghevoli convincono sempre più

Oramai il mercato degli smartphone pieghevoli ha preso piede; le vendite di questi prodotti aumentano a dismisura e in questo settore abbiamo Samsung che è l’azienda leader del settore. Se ricordate, è stata lei a presentare il primo Galaxy Fold nel lontano 2019 e ora con il Fold4 ha raggiunto un grado di maturità impressionante, anche se gli OEM cinesi stanno sviluppando soluzioni con pieghe invisibili, super sottili e dalle caratteristiche incredibili. Presto la concorrenza sarà agguerrita, ma come vediamo dai dati di vendita, qualcosa in questo mondo sta cambiando. Le persone hanno iniziato a fidarsi e stanno acquistando foldable su foldable. Sicuramente continueranno a vendere molto bene, ma riusciranno a reggere il confronto con il classico form factor a cui siamo abituati da decenni?

Il mercato dei pieghevoli: cosa accadrà?

Anche se tutto ciò potrebbe non essere importante per molti di voi, in realtà il dato emerso è clamoroso: i prodotti pieghevoli, come afferma IDC, saranno 3,5 milioni entro il 2022 (la fine dell’anno, si intende). Parliamo di una fetta di mercato pari all’1,1% che è già un inizio. Certo, costano ancora molto ma questo non è che l’inizio. Da tempo si parla perfino di un ipotetico Galaxy A Fold di fascia media del produttore sudcoreano.

IDC ha anche fornito una stima di vendite fino al 2026: ha detto che il settore crescerà fino ad un 38,7%, diventando così il 2,8% a livello mondiale. Praticamente quasi la metà dei device in circolazione sarà pieghevole. Negli anni a venire questi prodotti supereranno i classici smartphone, ecco perché tutti i brand stanno realizzando la propria soluzione. Solo Apple è in alto mare, speriamo che non perda il treno, come si suol dire.

Anche i prezzi scenderanno drasticamente: il sito di analisi ha detto che il costo medio si aggirerà attorno ai 400$; non avremo più solo top di gamma ma anche midrange premium, flagship killer e mediogamma low cost. Come faranno le compagnie a contenere i costi?

Se volete il re del mercato, sappaite che il Galaxy Z Fold4 si trova a 1999,00€ su Amazon con caricatore incluso.

