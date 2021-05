Sempre più smartphone cinesi di fascia media e di punta riceveranno display OLED quest’anno. Secondo gli addetti ai lavori, la carenza di schermi LCD di alta qualità ha provocato il rapido trasferimento degli smartphone su matrici con LED organici.

Smartphone premium con OLED; e gli LCD?

Se le informazioni dovesse rivelarsi veritiere, nella seconda metà di quest’anno vedremo molti terminali con pannelli OLED, mentre le matrici LCD diventeranno caratteristiche distintive solo dei modelli entry-level con un prezzo fino a 155 dollari.

C’è anche scetticismo sul fatto che la maggior parte dei nuovi prodotti riceverà pannelli OLED di altissima qualità. Lo schermo è sempre uno dei componenti costosi di uno smartphone e con il passaggio alla tecnologia OLED il suo costo aumenterà. Nel perseguire la riduzione dei costi, i pannelli economici saranno i più richiesti. Le aziende dovranno trovare modi diversi per risparmiare denaro sull’installazione di schermi più moderni e costosi.

D’altra parte, i vantaggi dell’OLED includono una migliore riproduzione dei colori e contrasto, nonché neri profondi. A causa del loro basso spessore, tali matrici sono in grado di adattarsi perfettamente a una custodia sottile. Un altro vantaggio significativo di tali display è l’efficienza energetica.

Diverse indiscrezioni inoltre, hanno recentemente riferito che i colossi sudcoreani Samsung e LG annunceranno presto una collaborazione sui pannelli OLED. Si segnala che i manager di alto rango di Samsung Electronics e LG Display hanno già raggiunto un accordo e ora restano da risolvere solo una serie di problematiche legate al workflow.

Come parte dell’accordo, Samsung inizierà ad acquistare pannelli OLED da LG Display per la prima volta nella storia per l’inserimento a bordo delle sue smart TV.

In futuro, le spedizioni dovrebbero aumentare. Quindi, il prossimo anno Samsung prevede di acquistare circa 4 milioni di OLED dalla rivale.

L’accordo è necessario per l’OEM sudcoreano, anche a causa dell’aumento dei prezzi delle TV. Inoltre, si prevede che la divisione interna di Samsung Display dovrà affrontare difficoltà nel fornire gli schermi OLED QD di nuova generazione in fase di sviluppo.

Smartphone