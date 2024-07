Gli OPPO Enco Air3 sono in offerta ad un OTTIMO prezzo (-43%)

Le Oppo Enco Air3, attualmente in vendita con uno sconto del 46% a 37,99 euro rispetto al prezzo consigliato di 69,99 euro, sono un’ottima scelta per chi cerca auricolari wireless di buona qualità a un prezzo accessibile. Tutto ciò che cerchi in degli auricolari TWS, ma ad una frazione del prezzo di molti competitor.

Questi auricolari sono dotati di driver dinamici da 13,4 mm e di un DSP Cadence Tensilica HiFi 5, che offre una qualità del suono bilanciata e ricca di dettagli. Il design semi-in-ear senza punte in silicone li rende comodi per chi non ama la sensazione di ostruzione nell’orecchio, permettendo anche di percepire i suoni ambientali senza dover attivare una modalità trasparente.

Le Enco Air3 utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.3, che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza, particolarmente utile per il gaming grazie alla modalità dedicata con una latenza di soli 47 ms. Questi auricolari supportano anche la connessione multipoint, permettendo di collegare due dispositivi contemporaneamente per un facile passaggio tra di essi.

In termini di durata della batteria, gli auricolari offrono fino a 6 ore di riproduzione continua, con ulteriori 19 ore fornite dalla custodia di ricarica, portando l’autonomia totale a circa 25 ore. La ricarica rapida consente di ottenere 2 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica.

Gli Oppo Enco Air3 sono anche resistenti a polvere e acqua con una certificazione IP54, rendendoli adatti per l’uso durante attività sportive o all’aperto. Tuttavia, l’assenza di cancellazione attiva del rumore e una qualità delle chiamate migliorabile in ambienti rumorosi possono essere considerati dei limiti per alcuni utenti.

Gli Oppo Enco Air3 offrono un buon rapporto qualità-prezzo, con una buona qualità del suono, una connessione affidabile e un design comodo e leggero. Non perdere questa offerta clamorosa: acquistali subito approfittando del 46% di sconto.