Gli iPhone sono realizzati con il 20% di materiali riciclati

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple abbia realmente a cuore la salvaguardia dell'ambiente. In un articolo pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda, scopriamo che la mela continua ad investire nei materiali riciclati all'interno dei suoi gadget. Precisamente, si scopre che ha usato il 20% di materiali riciclati nei suoi ultimi dispositivi lanciati in commercio.

Si tratta della percentuale di riciclaggio più alta mai vista in commercio. Nello specifico, scopriamo che il 59% dell'alluminio usato deriva da alluminio riciclato, anche se alcuni prodotti (SE, ad esempio), hanno una percentuale pari al 100%. Oggi l'azienda di Tim Cook ha rilasciato nuovi dettagli in merito, sul suo impegno nel settore e sull'uso dell'energia pulita negli anni a venire.

Apple: gli iPhone saranno fatti sempre più da materiali riciclati

La compagnia ha dichiarato che il 45% delle terre rare e il 30% dello stagno ad oggi, sono riciclati in maniera costante; anche il 13% del cobalto che viene usato nelle celle energetiche dei nuovi melafonini. Le batterie sono smontate da Daisy, il robot che si occupa di riciclaggio in casa Apple; vengono messe a nuovo e riportate sul mercato in tutta tranquillità. Ecco cosa afferma la società:

In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile, i clienti Apple possono conoscere le entusiasmanti innovazioni ambientali alla base di iPhone 13, incluso il robot per il riciclaggio Daisy, con una nuova esperienza di realtà aumentata immersiva su Snapchat. E le sedi degli Apple Store in tutto il mondo invitano i clienti a saperne di più impegni ambientali dell'azienda con speciali vetrofanie.

Non di meno, l'azienda americana afferma con orgoglio di aver tolto dagli imballaggi dei suoi prodotti, quasi tutta la plastica che veniva usata. Ad oggi, rappresenta solo il 4% e si spera di arrivare allo 0% entro il 2025.

Non di meno, gli iPhone 13 sono i device più ecologici del costruttore; pensiamo all'oro usato nella scheda logica dei telefoni, che è riciclato. Così come il cavo delle fotocamere dei dispositivi.