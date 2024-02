Gli Auricolari True Wireless di Bang & Olufsen sono scontati di 58€!

Quelli di cui ti parleremo in questo articolo non sono i classici auricolari Bluetooth. Bang & Olufsen Beoplay EX è un modello di fascia alta, pensata per gli utenti che di suoni ne capiscono! Il prezzo originale di 357,08€ crolla vertiginosamente a soli 299,00€ con questo sconto.

Tutte le caratteristiche degli auricolari Bluetooth Bang & Olufsen

Con un’esperienza di ascolto senza compromessi, la cancellazione adattiva del rumore delle Bang & Olufsen Beoplay EX ti permette di eliminare le interferenze esterne e immergerti completamente nella tua musica. Grazie all’acustica finemente calibrata, potrai goderti un suono ricco e dettagliato che ti farà vibrare ad ogni nota.

Le chiamate chiare e cristalline sono garantite dai microfoni beamforming che isolano la tua voce dai rumori di fondo, assicurandoti comunicazioni senza interruzioni. E con la tecnologia Bluetooth 5.2, la connessione sarà stabile e affidabile, consentendoti di restare connesso ovunque tu vada.

Il design di alta gamma e il comfort ineguagliabile rendono le Beoplay EX un vero gioiello di design. Le linee pulite e i materiali pregiati, come l’alluminio anodizzato e il silicone morbido, conferiscono agli auricolari un’eleganza senza tempo. Inoltre, la forma ergonomica si adatta perfettamente all’orecchio, garantendo un comfort duraturo anche durante l’ascolto prolungato.

La resistenza all’acqua e alla polvere ti offre una libertà senza limiti. Con la certificazione IP57, questo modello di auricolari è in grado di resistere alle intemperie, consentendoti di utilizzarli in qualsiasi condizione atmosferica. Che tu stia facendo sport, correndo sotto la pioggia o esplorando nuovi sentieri, potrai farlo senza preoccuparti di danneggiare i tuoi auricolari.

Con le Bang & Olufsen Beoplay EX avrai molto di più che un paio di auricolari. Falle tue subito per soli 299,00€.

