Gli auricolari Sony WF-500 sono su Amazon a metà prezzo: offerta imperdibile

Oggi Amazon offre la possibilità di acquistare un paio di auricolari della Sony con caratteristiche premium ad un prezzo sbalorditivamente competitivo. I Sony WF-500 sono tuoi a solamente 49,99€, grazie ad un super sconto del 50% sul loro normale prezzo. Semplicemente imperdibile e, infatti, ti suggeriamo di fare in fretta: l’offerta quasi sicuramente terminerà molto presto.

Il design compatto e leggero degli auricolari WF-C500 li rende ideali per l’uso quotidiano, inclusi gli allenamenti. La custodia di ricarica è robusta e pratica, con una copertura semitrasparente che aggiunge un tocco estetico piacevole​.

In termini di qualità del suono, i Sony WF-C500 offrono una resa audio ben bilanciata e dettagliata. Grazie ai driver da 6 mm, questi auricolari sono in grado di gestire file audio di alta qualità, offrendo bassi definiti e alti nitidi. Anche se non sono dotati di cancellazione attiva del rumore, l’isolamento passivo è estremamente soddisfacente.

Gli auricolari offrono fino a 10 ore di riproduzione continua con ulteriori 10 ore fornite dalla custodia di ricarica, per un totale di 20 ore di autonomia. La ricarica rapida permette un’ora di riproduzione con soli 10 minuti di carica.

Nel complesso, sono degli ottimi auricolari con numerose funzionalità avanzate e tutte le garanzie offerte dal marchio Sony, fuoriclasse assoluto nel mondo dei prodotti audio. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistali subito con lo sconto del 50%.