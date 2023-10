Gli Auricolari Resistenti a Tutto scendono al MINIMO STORICO su Amazon!

Buone notizie per gli amanti della musica e dello sport! Gli auricolari Jabra Elite 4 Active sono ora disponibili su Amazon a un prezzo davvero allettante: soli 69,99 € invece di 119,99 €.

Jabra Elite 4 Active: gli auricolari perfetti per fare sport

Senza dubbio, gli auricolari Jabra Elite 4 Active sono un’opzione eccellente per chi cerca un’esperienza audio impeccabile durante gli allenamenti e gli spostamenti. Con un design Secure Sport Fit, questi auricolari offrono un’aderenza sicura e confortevole, anche durante le attività fisiche più intense. Non dovrai preoccuparti di perdere gli auricolari mentre ti alleni, poiché sono progettati per rimanere al loro posto.

La qualità audio è eccezionale grazie ai 4 microfoni integrati, che assicurano chiamate cristalline e registrazioni audio di alta qualità. Anche in movimento, potrai godere di una chiarezza sonora straordinaria.

Gli auricolari Jabra Elite 4 Active sono dotati di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), che ti consente di isolarti dai rumori esterni e immergerti completamente nella tua musica o nelle chiamate. Tuttavia, se desideri rimanere consapevole dell’ambiente circostante, puoi regolare la tecnologia HearThrough per ascoltare i suoni circostanti senza dover rimuovere gli auricolari.

La resistenza all’acqua e al sudore con certificazione IP57 significa che questi auricolari sono adatti a qualsiasi condizione atmosferica e attività sportiva. Puoi allenarti sotto la pioggia o sudare intensamente senza preoccupazioni.

Inoltre, gli Jabra Elite 4 Active offrono funzionalità avanzate come un equalizzatore personalizzabile e il bass boost. La batteria è eccezionale, con fino a 7 ore di autonomia per ciascun auricolare e un totale di 28 ore con la custodia di ricarica. La ricarica rapida ti permette di tornare in azione rapidamente.

La connettività è veloce e affidabile, con il supporto per Bluetooth 5.2. Puoi collegare facilmente il tuo telefono Android tramite Google Fast Pair o accedere alle tue app musicali preferite con Spotify Tap. Inoltre, puoi attivare gli assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant per una maggiore comodità mentre sei in movimento.

Se sei un amante degli sport non puoi farti sfuggire gli auricolari Jabra Elite 4 Active al prezzo di 69,99 €! Un’offerta che ti farà risparmiare il 42%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.