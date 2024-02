Gli Auricolari LG perfetti per gli SPORTIVI a 69€ in MENO!

Sei uno sportivo e vorresti avere degli auricolari pensati proprio per l’utilizzo in palestra o mentre fai qualsiasi altra attività? LG TONE Free Fit DTF7Q nascono proprio con quest’obbiettivo e ora sono fortemente in sconto. Il prezzo originale di 179,00€ viene completamente abbattuto dallo sconto, arrivando a costare solo 109,99€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari LG

L’ANC avanzata degli auricolari LG elimina i rumori ambientali fastidiosi, permettendoti di concentrarti al massimo sulla tua musica, sui podcast o sulle chiamate telefoniche, senza distrazioni. Se, però. desideri rimanere attento all’ambiente circostante, la modalità Ambient ti consente di ascoltare la musica mantenendo la percezione dell’ambiente esterno, ideale per situazioni come la guida in bici o il camminare per strada.

Grazie alla tecnologia UVnano+, che sterilizza gli auricolari utilizzando raggi ultravioletti quando vengono riposti nella custodia, questi saranno sempre puliti e privi di batteri.

Oltre alla tecnologia avanzata, gli auricolari offrono stile e comfort, essendo resistenti all’acqua, alla polvere, al sudore e all’umidità (certificazione IP67), perfetti per accompagnarti in ogni attività quotidiana, dalla palestra alla corsa sotto la pioggia. L’illuminazione interna Mood Lighting della custodia aggiunge un tocco in più.

Con una batteria che offre fino a 10 ore di autonomia (e fino a 30 ore con la custodia di ricarica senza ANC), potrai goderti la tua musica preferita per l’intera giornata. I comandi touch sugli auricolari consentono di gestire la musica, le chiamate e le impostazioni ANC con facilità.

Inoltre, l’app TONE Free (per dispositivi Android e iOS) offre ulteriori opzioni di controllo, inclusa la regolazione dell’equalizzatore, l’attivazione della modalità Ambient e il monitoraggio del livello della batteria. E non manca neanche il controllo vocale tramite Assistente Google e Siri, grazie al quale potrai gestire gli auricolari con semplicità, senza doverli nemmeno toccare.

Gli auricolari LG TONE Free Fit DTF7Q ti accompagneranno ovunque tu vada per soli 109,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.