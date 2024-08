Gli Apple Magic Days di Unieuro stanno per terminare: ecco le ultime offerte

La promozione Apple Magic Days di Unieuro è entrata nella sua settimana conclusiva. Per chiunque stia valutando l’acquisto di un iPhone, un Apple Watch o un iPad in questi giorni, l’iniziativa del sito Unieuro consente non solo di risparmiare rispetto al prezzo consigliato sul sito ufficiale di Apple, ma anche di dilazionare la spesa in tre rate mensili senza interessi scegliendo Klarna o PayPal come metodo di pagamento tra quelli disponibili.

Tra i prodotti rimasti in offerta, si annoverano l’iPhone 15 Pro da 128 GB, l’iPad di decima generazione (modello Wi-Fi da 64 GB), l’Apple Watch Series 9 da 41mm (solo GPS) e il vecchio caro iPhone 13, che a distanza di quasi tre anni dalla sua uscita rimane uno dei migliori iPhone per rapporto qualità-prezzo e per quanti decidono di passare ad iOS dopo una parentesi più o meno lunga firmata Android.

Su questa pagina del sito Unieuro trovate tutti i modelli disponibili nell’ambito della promozione Apple Magic Days.

Le ultime offerte degli Apple Magic Days di Unieuro

Vi confermiamo che ciascun prodotto della lista qui sopra gode della consegna gratuita a casa e del pagamento in tre rate a interessi zero scegliendo come modalità di pagamento Klarna o PayPal.