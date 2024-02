Gli AirPods di APPLE oggi da MediaWorld a prezzo STRACCIATO

MediaWorld concede in sconto gli auricolari più amati al mondo tra quelli wireless. Sono tornati con un prezzo ancor minore gli AirPods di seconda generazione di casa Apple, quelli dal design meglio riuscito di sempre.

La gran comodità, la potenza dell’audio e soprattutto l’autonomia sono i principali motivi per cui oggi vale la pena portare a casa il prodotto per 129 €.

Gli AirPods più acquistati di sempre: audio top e prezzo bomba di MediaWorld

Per chi non conoscesse gli AirPods di Apple, siamo di fronte ai migliori auricolari in circolazione. Grazie alla tecnologia wireless, saranno in grado di connettersi senza fili ai dispositivi come iPhone, Mac, iPad, Apple Watch e quant’altro. Basta solo tirarli fuori dalla custodia di ricarica e sono già pronti all’uso. Questo è il vero vantaggio che porta gli utenti ad acquistare queste cuffiette.

Arrivati alla loro seconda generazione, garantiscono un audio ancora migliore grazie a bassi molto profondi e ad un bilanciamento degli alti e dei medi senza precedenti. Influisce sensibilmente la presenza del nuovissimo chip Apple H1, con gli auricolari che sanno quando l’utente li indossa. Il contatto con l’orecchio viene rilevato al momento e il chip attiva subito il microfono insieme all’audio. Un gran punto di forza è l’autonomia, garantita per 24 ore tenendo conto della custodia di ricarica e per 5 ore con una sola carica.

Ma qual è il motivo principale, oltre a questi citati, per cui l’utente medio acquista gli AirPods di Apple? Sicuramente il design, ergonomico e dunque molto comodo da tenere all’orecchio. Dopo ore di utilizzo, sembra di dimenticarsi di avere gli auricolari.

L’altro motivo per cui invece è necessario acquistarli oggi da MediaWorld è sicuramente il prezzo. Gli AirPods di seconda generazione arrivano infatti a soli 129 € compresi di due anni di garanzia e spedizione gratuita

