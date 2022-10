Gli adolescenti non vogliono più il motorino, ma l'iPhone

Curiosamente, oggi vi riportiamo una notizia molto frizzante relativa all’adozione di iPhone da parte di adolescenti. Sembra che i ragazzi preferiscano i gadget della mela ai classici motorini, ipotizziamo. Tutti pazzi per lo smartphone, dunque. Si dice che l’87% dei teenager ora possegga un melafonino: quasi più del doppio dei ragazzi giovanissimi di dieci anni fa.

Ovviamente sono cambiati i tempi e ad essere cambiati sono soprattutto i servizi e i dispositivi. I dati della ricerca fanno riferimento ad uno studio condotto dalla società di investimento Piper Sandler.

iPhone impazza fra i teenager

Nello specifico, secondo i risultati appresi dalla ricerca, leggiamo che l’87% degli intervistati possiede un iPhone. Non di meno, apprendiamo che l’88% si aspetta che il famoso device di Apple sia il proprio “primo telefono”. Oramai è uno status, una moda e questo lo capiamo soprattutto dai giovanissimi. Infatti negli ultimi dieci anni i ragazzi con l’iPhone sono aumentati a dismisura. Dieci anni fa, quando ero io stesso un giovanissimo sui 20 anni, solo il 40% di noi ne possedeva uno. Ricordo che comprai il 3G S in occasione della mia maturità, con i risparmi ottenuti dai miei primi lavoretti. All’epoca era “rivoluzionario” per quello che faceva.

Piper Sandler poi, aggiunge che il fatto che gli adolescenti usino l’iPhone fa ben sperare per i futuri servizi della mela e per la fidelizzazione del suo pubblico.

“Riteniamo che l’elevata penetrazione e l’intenzione siano importanti dato il mercato maturo degli smartphone premium. Inoltre, queste tendenze sono incoraggianti poiché l’azienda continua a introdurre nuovi iPhone, che potrebbero fornire un aggiornamento significativo del ciclo del prodotto. Riteniamo che queste tendenze positive possano anche essere un catalizzatore per un’ulteriore crescita dei servizi, poiché la base di installazione per l’hardware Apple continua a crescere.”

Apple Watch è meno popolare dell’iPhone ma è comunque interessante vedere come sia un Must fra i giovanissimi.

