Girmi FG88: friggitrice ad aria da 6,5 litri per cuocere senza olio e grassi

Che tu abbia iniziato da poco a fare preparazioni più sane o che sia sempre stato il tuo punto di forza, l’occasione che ti sto per segnalare non è da perdere. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Girmi FG88, con cestello da 6,5 litri, a soli 89,99 euro, invece che 129,90 euro.

Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma quello che vedi sopra e lo puoi vedere sul sito ufficiale. Dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare ben 40 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa una friggitrice ad aria spettacolare che ti permetterà di fare tantissime preparazioni in poco tempo e con molti meno grassi.

Girmi FG88: cucina sane e veloce senza sforzo

Con la friggitrice l’aria Girmi FG88 non dovrai più usare i fornelli o il forno tradizionale. Puoi cuocere tutto all’interno del suo capiente cestello da 6,5 litri. Grazie alla sua potenza da 1700 W l’aria circola all’interno in modo uniforme garantendo una cottura perfetta che renderà tutto buonissimo in poco tempo.

È dotata di 8 programmi preimpostati per cuocere ad esempio la pizza, le patatine fritte, il pollo, il pesce e addirittura i dolci. Ha un display digitale dove puoi regolare la temperatura da un minimo di 80 °C a un massimo di 200 °C e un timer fino a 60 minuti. Il suo designer compatto la rende perfetta per qualsiasi cucina. Inoltre è dotata di una pratica finestrella che ti permette di monitorare costantemente la cottura dei tuoi cibi.

Migliora la tua cucina rendendola più sana, più veloce e più buona senza spendere un patrimonio. Vai subito su eBay e acquista la tua friggitrice ad aria Girmi FG88, con cestello da 6,5 litri, a soli 89,99 euro, invece che 129,90 euro. Completa velocemente il tuo ordine e la riceverai a casa in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.