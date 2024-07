Giradischi Audio-Technica: ALTA qualità, in SUPER sconto del 20%

Il giradischi Audio-Technica LP120xBTUSB rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Questo modello aggiornato, attualmente in super sconto del 20% su Amazon, è l’acquisto ideale per gli amanti della musica che desiderano riscoprire il suono caldo e autentico del vinile con le comodità della tecnologia moderna.

Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 319,00 euro, anziché 399,00 euro.

Giradischi Audio-Technica: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Grazie al nuovo servomotore a trazione diretta CC, il giradischi garantisce una rotazione stabile e precisa del piatto, riducendo al minimo le vibrazioni indesiderate. Il controllo anti-skating dinamico regolabile permette una riproduzione accurata dei dischi, mentre il preamplificatore phono integrato e selezionabile offre la massima flessibilità di connessione, sia a sistemi audio con ingresso phono sia a quelli che ne sono privi.

Una delle caratteristiche più apprezzate dell’Audio-Technica LP120xBTUSB è la connettività wireless Bluetooth, che consente di collegare il giradischi senza fili a diffusori compatibili, eliminando la necessità di cavi e garantendo una libertà d’uso senza precedenti. Inoltre, l’uscita USB permette di digitalizzare la propria collezione di vinili, semplicemente collegando il giradischi al computer e utilizzando il software di registrazione gratuito Audacity, compatibile sia con Mac che con PC.

Il braccio a «S» bilanciato, con forza di tracciamento regolabile e portatestina universale AT-HS6, monta una testina AT-VM95E Dual Moving Magnet, celebre per le sue prestazioni elevate. La puntina ellittica di 0,3 x 0,7 mm garantisce una lettura precisa del solco del vinile, e la compatibilità con tutte le puntine della serie VM95 permette di personalizzare ulteriormente l’esperienza d’ascolto secondo le proprie esigenze.

Il design del giradischi non è solo elegante, ma anche funzionale. Il piatto in alluminio pressofuso, anti-risonanza con tappetino in feltro, e la base ammortizzata contribuiscono a ridurre il feedback a bassa frequenza, assicurando una qualità sonora superiore. L’alimentatore CA esterno minimizza il rumore nella catena del segnale, garantendo un suono pulito e cristallino.

L’Audio-Technica LP120xBTUSB è dotato di accessori essenziali come il cavo USB, il cavo di uscita RCA staccabile, l’alimentatore CA, l’adattatore per 45 giri, il contrappeso, il tappetino in feltro e una protezione antipolvere cernierata rimovibile. Questi componenti assicurano un utilizzo versatile e una protezione ottimale del dispositivo.

Approfittare del 20% di sconto su Amazon è un’occasione imperdibile per portare a casa questo straordinario giradischi, che unisce la qualità Audio-Technica alla praticità delle tecnologie moderne, al prezzo speciale di soli 319,00 euro.