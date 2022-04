Un gioco di calcio gratis per il weekend su Steam: come provarlo

Nel consueto appuntamento del fine settimana, la nota piattaforma Steam permette di provare gratuitamente un titolo per tutto l'arco del weekend. In questo caso si tratta di un famoso gioco di calcio, Football Manager 2022, che è già disponibile gratis per il download e lo sarà per i prossimi 3 giorni.

L'occasione è utile non solo per provare senza costi aggiuntivi il famoso manageriale calcistico, ma anche eventualmente per decidere se acquistarlo ad un prezzo conveniente: grazie al 33% di sconto, valido per pochi giorni, potrai farlo tuo a soli 36,84€.

Per tutti gli appassionati della serie, Football Manager 2022 non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta dell'ultimo episodio della saga manageriale calcistica di Sports Interactive che, nei panni di un manager, ci permette di portare la nostra squadra ai vertici del calcio locale e internazionale.

Il gioco ti mette a disposizione club da 123 campionati provenienti da tutto il mondo e ti darà modo di creare uno staff di alto livello allo scopo di competere con i migliori team del torneo. Molto importante è la sezione del vivaio, con la possibilità di scoprire talenti sconosciuti tra più di 500.000 giocatori reali presenti nell'immenso database di Football Manager.

Il bello di questa serie è che si adatta perfettamente al tuo stile di gioco: puoi creare la tua identità calcistica con tattiche completamente personalizzate allo scopo di costruire la tua idea di gioco. Nel corso della carriera, dovrai inoltre prendere decisioni importanti che possono plasmare il destino tuo e della squadra che alleni.

Se sei un appassionato di calcio e vuoi metterti alla prova ti consigliamo allora di non lasciarti sfuggire l'occasione di provare gratuitamente Football Manager 2022 per questo weekend. Dopo, potrai decidere se acquistarlo a prezzo scontato!