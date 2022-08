Giochi PS4 a meno di 10 euro: le offerte imperdibili di Amazon

Da qualche giorno sono partite su Amazon le offerte PlayStation per l’estate 2022. Ancora per pochi giorni è possibile acquistare una selezione di giochi PS4 e PS5 a prezzi molto interessanti, come ti abbiamo segnalato in un precedente articolo.

Questa volta si concentriamo sugli sconti più caldi, che ti permettono di portarti a casa una selezione dei migliori titoli per PlayStation 4 a meno di 10 euro. Si tratta di quelli che possiamo ormai definire come dei grandi classici e che non dovrebbero mancare nella collezione di nessun appassionato.

Migliori giochi PS4 a meno di 10 euro su Amazon: la selezione

Questi i giochi per PlayStation 4 che, ancora per poco e fino ad esaurimento scorte, puoi acquistare a meno di 10 euro su Amazon:

Puoi assicurarti il fantastico God of War, in modo da fare un ripasso in vista dell’uscita di God of War Ragnarok, prevista il prossimo novembre. Imperdibile la collection dei primi tre Uncharted, così come Bloodborne, il capolavoro di From Software ed uno dei migliori titoli per PlayStation 4.

Ancora, con The Last of Us Remastered non sbagli il colpo, mentre Gran Turismo Sport è ideale se sei un amante del racing online. Infine, l’immancabile LittleBigPlanet 3, un delizioso platform adatto ai grandi e ai più piccini.

Tutti i giochi sono disponibili con spedizione Prime gratuita e immediata fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.