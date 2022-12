Giochi Nintendo Switch da regalare a Natale: le migliori offerte Amazon

Nintendo Switch è la console più gettonata delle feste ormai da qualche anno. E anche il 2022, nonostante sia passato diverso tempo dal lancio, non fa differenza. I giochi Switch sono i più ricercati su Amazon per fare un fantastico regalo di Natale.

Per questo vogliamo darti una mano con questo articolo selezionando i migliori titoli che puoi trovare in offerta a prezzo speciale proprio in occasione delle festività. Sono tutti con consegna immediata e spedizione Prime, quindi potrai riceverli in tempo.

I migliori giochi Nintendo Switch da regalare a Natale in offerta su Amazon

Cominciamo da un grande classico in linea con l’euforia calcistica del momento? Partiamo allora da FIFA 23 Legacy Edition, che si trova spesso a prezzi imperdibili. Puoi giocare tutti i principali tornei del mondo, inclusa la nostra Serie A, ovunque tu voglia. Il gioco di calcio da portare sempre con sé.

Parlando di classici è impossibile non citare l’ultimo episodio di una delle serie più amate: Pokémon Violetto e Scarlatto. Puoi scegliere quello che vuoi, sono entrambi già in offerta a 49,98 euro. Imperdibile considerato che è uscito da poco.

E il periodo delle feste è sempre il momento migliore per ricongiungersi con amici e parenti. Perché non divertirsi insieme con Just Dance 2023? Hai centinaia di brani da ballare tutti insieme e puoi anche sfidare giocatori in tutto il mondo con il multiplayer online. In offerta a 39,99 euro.

A proposito di multiplayer è impossibile non citare dunque il nuovissimo Splatoon 3 che propone una serie di modalità online con cui divertirsi con amici e giocatori provenienti da ogni parte del mondo e anche un’avvincente campagna single player. In offerta a 49,99 euro.

Sì, sappiamo che te lo stavi chiedendo, e Mario Kart 8? Eccolo ovviamente nella sua edizione Deluxe che puoi acquistare in promozione speciale a 47 euro grazie al doppio sconto.

Un altro imperdibile è Sonic Frontiers, il nuovissimo episodio della serie che puoi avere adesso con uno sconto assurdo del 50%: lo paghi soltanto 29,98 euro.

Impossibile poi non prendere in considerazione l’icona per eccellenza di Nintendo con New Super Mario Bros. U Deluxe, che può essere tuo a 46,99 euro.

E il grande capolavoro non lo citiamo? Ecco The Legend of Zelda Breath of The Wild, che fatica a scendere di prezzo anche dopo anni dal lancio: puoi acquistarlo comunque a 54,99 euro, grazie ad uno sconto del 21%.

Chiudiamo con un altro grande gioco da vivere in compagnia durante le feste. Nintendo Switch Sports, nel suo bundle comprensivo della fascia per un maggior coinvolgimento, è in offerta a 39 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.