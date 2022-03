Giochi gratis per PC: i titoli con Amazon Prime ad aprile 2022

Amazon Prime Gaming ha svelato i nuovi giochi gratis per PC che saranno disponibili per il download per tutti gli abbonati a partire da aprile 2022. Gli otto nuovi titoli potranno essere scaricati già con l'inizio del mese e spiccano produzioni del calibro di The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Monkey Island 2 Special Edition.

Giochi Gratis PC: i regali di Amazon Prime Gaming ad aprile 2022

Questa la lista completa dei giochi che sarà possibile riscattare ad aprile 2022 con Amazon Prime:

The Elder Scrolls IV Oblivion – Game of The Year Edition Deluxe – uno dei giochi di ruolo più amati e conosciuti di tutti i tempi, prequel di Skyrim, nella sua versione definitiva che include ogni contenuto post-lancio.

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville – Un divertente titolo multiplayer ispirato all'omonimo gioco mobile, in cui i giocatori si dividono in due squadre interpretando delle pericolosissime piante e degli altrettanti temibili zombie.

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge – Un'avventura grafica che non ha bisogno di presentazioni nella sua rimasterizzazione moderna. Pronti a riprendere i panni di Guybrush Threepwood e del suo sogno di diventare un temibile pirata?

Nanotale – Typing Chronicles – Sequel spirituale dell'amato Epistory, in questo gioco interpreteremo i panni di un giovane attivista, che si avventura in un mondo morente, catalogando i suoi misteri e le sue meraviglie, per capire cosa non va.

Guild of Ascension – Create armi, fate amicizia con creature diverse e bizzarre e molto di più in un action-RPG tattico con elementi da rogue-lite, che mescola combattimenti a turni con sistemi combo d'azione in tempo reale.

Turnip Boy Commits Tax Evasion – Nel ruolo di un'adorabile rapa, dovremo risolvere enigmi, raccogliere colture e combattere enormi bestie, in un viaggio per abbattere un governo vegetale corrotto.

Galaxy of Pen and Paper – Un gioco di ruolo da tavolo…fatto videogioco. Creeremo il nostro party nell'anno 1999 in cui i giocatori esploreranno pianeti lontani nella loro immaginazione, combatteranno strani alieni e salveranno la galassia nell'era dei floppy disk!

House of 100 Doors: Family Secrets – Nei panni di Kate Reed, andremo alla scoperta di quattro sconvolgenti misteri che la porteranno in mondi che non avrebbe mai immaginato nella sua missione per aiutare i morti.

Potrai riscattare i giochi gratuiti su Prime Gaming: per farlo, ti basta ovviamente avere un abbonamento Amazon Prime e seguire le istruzioni.