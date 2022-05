Giochi gratis per PC: scarica BioShock Collection da Epic Games Store

C’è una grossa sorpresa per tutti gli iscritti a Epic Games Store: per una settimana è infatti possibile riscattare gratuitamente l’intera BioShock The Collection, la raccolta che include le versioni rimasterizzate dell’iconica trilogia ideata da Ken Levine e Irrational Games.

Dal valore commerciale di 59,99€, la collection può essere riscattata ed essere tua per sempre se lo fai entro le ore 17 del 2 giugno 2022. Hai una settimana di tempo dunque per ottenere questo grandissimo regalo. Se non sei pratico, ti spieghiamo come fare.

Come scaricare gratis BioShock Collection per PC

Per riscattare e poi decidere se scaricare subito gratuitamente la BioShock Collection devi procedere come segue:

Apri il sito ufficiale di Epic Games Store In alto a destra clicca su “Accedi” per accedere con le tue credenziali oppure iscriviti sul momento, puoi farlo gratuitamente Apri la pagina di BioShock The Collection e clicca su “Ottieni“ Effettua il “pagamento”: non preoccuparti, non sborserai un centesimo dato che, come vedrai, il prezzo è di 0,00€! Troverai BioShock Collection nella tua libreria giochi e potrai decidere se scaricare tutti e tre gli episodi o scegliere quello che vuoi provare sul momento

Questa raccolta ti permette di rivivere o, se non li avessi mai giocati, di vivere per la prima volta tre grandi giochi dell’epoca PlayStation 3 e Xbox 360. Il primo BioShock, ambientato nella città sottomarina di Rapture, un rifugio per le menti più brillanti della società che si è trasformato presto in un incubo distopico, è diventato praticamente un cult dei videogiochi.

Il suo successore, BioShock 2, permette di vivere la stessa ambientazione da un punto di vista inedito: il classico “more of the same” fatto molto bene.

Infine, BioShock Infinite, vero sequel del primo episodio, stravolge tutto portandoci su Columbia, una affascinante città tra le nuvole in cui, impersonando i panni di Booker DeWitt, dovremo salvare una ragazza di nome Elisabeth.

Tre giochi, tre grandissime esperienze a prezzo…nullo! Non farti scappare questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.