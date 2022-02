Giocare a Fortnite su Steam Deck? La risposta non vi piacerà

Il debutto ormai imminente di Steam Deck, la console/PC portatile di Valve, lascia chiedersi se sarà possibile giocare in portabilità anche Fortnite, il popolare gioco online di Epic Games. A dare una risposta è lo stesso sviluppatore, per voce del CEO Tim Sweeney su Twitter.

L'esponente della compagnia statunitense, in risposta ad un utente su Twitter, ha così spiegato:

“No, Fortnite non sarà compatibile. Ma è in corso un grande sforzo per massimizzare il funzionamento del sistema Easy Anti Cheat con Steam Deck. Non abbiamo certezza che saremmo in grado di combattere i cheat su larga scala con un'ampia gamma di configurazioni del kernel, comprese quelle personalizzate“.