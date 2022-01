Steam Deck non avrà altri ritardi, confermata la data di uscita

Nonostante l'elevata domanda e la crisi globale dei semiconduttori, Steam Deck arriverà nei tempi previsti per coloro che avessero già prenotato la console portatile.

Lo ha confermato Valve con un aggiornamento pubblicato nella community di Steam, in cui ha spiegato che nonostante la pandemia, i problemi relativi alle forniture e alle spedizioni, le prime unità di Steam Deck verranno regolarmente distribuite entro la fine di febbraio.

Steam Deck uscirà a febbraio 2022 per tutti?

Il discorso ovviamente riguarda principalmente chi ha prenotato per prima l'ibrido tra console portatile e PC gaming. Se avete effettuato il pre-ordine dovreste avere una stima di consegna direttamente nella vostra pagina utente. Molto semplicemente, prima l'avete prenotata, prima la riceverete a casa.

È ancora possibile ovviamente prenotare la console nelle sue varianti sul sito ufficiale, ma in quel caso ormai i tempi di consegnano si allungano: attualmente, la disponibilità prevista per gli ordini effettuati adesso è fissata praticamente alla prossima estate.

Nel frattempo, Valve continua a lavorare sul programma Verificato di Steam Deck: l'obiettivo è avere una quantità di titoli compatibili con la console sempre crescente prima e dopo il lancio, con test che includono quattro categorie principali (input, funzionalità, schermo e supporto di sistema). Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale.

Per gli sviluppatori è importante riuscire a superare il test per far sì che il gioco ottenga il bollino verde “Verificato sul Deck“: questo starà ad indicare i prodotti effettivamente testati con successo per funzionare sulla macchina portatile. In tal proposito, Valve ha inviato notevoli quantità di dev kit ai developer, con centinaia che ne sono stati spediti solo nell'ultimo mese.

Steam Deck sarà dunque disponibile da febbraio per coloro che avessero già effettuato il pre-ordine, con la data di consegna che varia a seconda della propria posizione in coda.