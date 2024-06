Gioca GRATIS a EURO 2024 con EA Sports FC 24 in MEGA SCONTO Amazon (-69%)

EURO 2024, i Campionati Europei di Calcio 2024, è entrato nel vivo e se anche tu vuoi farne parte, per davvero, hai la grandissima possibilità di giocarli su EA Sports FC 24, il gioco di calcio più amato e venduto che oggi può essere tuo su Amazon con il 69% di sconto a 24,90 euro invece di 79,99. Una volta avviato il gioco e scaricato l’ultimo aggiornamento, la modalità EURO 2024 sarà pronta per essere vissuta.

Cosa include la modalità EURO 2024 su EA Sports FC 24

Precisiamo innanzitutto che questa modalità è totalmente gratuita. Ti basta acquistare il gioco EA Sports FC 24, avviarlo e scaricare in automatico un aggiornamento che ti farà trovare EURO 2024 già pronto per essere giocato.

Avrai la possibilità di scegliere la tua nazione preferita da condurre alla vittoria dell’Europeo, sia come giocatori che come allenatori, in un lungo percorso che includerà anche delle esercitazioni con cui migliorare le proprie abilità durante il torneo.

In alternativa, potrai semplicemente scegliere la modalità Torneo, con cui scegliere una delle 24 nazioni qualificate a EURO 2024 e guidarla nel campionato con gli stessi gironi e lo stesso calendario della competizione reale.

E poi ci sono le modalità pensate per il multiplayer, come kick-off con cui sfidare un amico o l’IA della CPU vivendo anche l’apposita Partita del Giorno che verrà aggiornata ogni giorno dal calendario in tempo reale del torneo vero e proprio.

Con Amichevoli Online potrai sfidare amici e giocatori in rete, mentre sono previste naturalmente anche delle ricompense da sbloccare in Ultimate Team, Club e le carriere giocatore e allenatore. Per Ultimate Team vi sono anche una serie di campagne che ruotano attorno al torneo.

Insomma, è praticamente il gioco ufficiale degli Europei di Calcio inserito gratis in EA Sports FC 24: acquistalo adesso in maxi sconto a 24,90 euro invece di 79,99.