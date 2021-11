Gimbal Hohem: doppi sconti FOLLI per l'11 novembre (-60%)

Voglia di un ottimo gimbal di qualità a prezzo super competitivo? Il momento è perfetto, grazie ai doppi sconti Hohem per l'11 novembre. I quattro modelli di punta sono in promozione: li prendi dallo store Aliexpress ufficiale e risparmi fino al 60%, occasioni super ghiotte.

Gimbal Hohem: sconti doppi per l'11 novembre

Prima di raccontarti quali modelli puoi portare a casa a prezzo bassissimo, grazie alle promozioni lampo, voglio raccontarti perché il brand Hohem è ormai garanzia di affidabilità. La compagnia, fondata solo nel 2014, ha puntato da subito su una filosofia difficile da portare avanti: prezzi concorrenziali e prodotti di qualità, con a bordo tecnologie innovative, che li rendono unici. Grazie a questo, in pochissimo questa giovane realtà si è affermata come leader nel settore degli stabilizzatori per smartphone e fotocamere. Adesso, nonostante il successo, Hohem continua ancora a mantenere saldi i suoi principi, proseguendo nella ricerca del perfetto equilibrio fra qualità e prezzo.

Nel suo catalogo, sono 4 i prodotti che attirano l'attenzione perché dotati di caratteristiche decisamente interessanti. In occasione dell'11 novembre, sono tutti in gran sconto.

Il primo è iSteady V2, un particolarissimo gimbal per smartphone con sistema a 3 assi e tecnologia di tracking, che segue in automatico i tuoi movimenti, come fosse un vero cameraman. A renderlo possibile è il sensore di visione intelligente, alloggiato sulla parte alta del dispositivo. Nello stesso punto, c'è anche una luce, che migliorerà la resa delle tue riprese.

Con lo sconto del 55%, potrai portarlo a casa a 113,37€ appena con spedizioni assolutamente gratis. Riscatta il coupon e completa l'ordine a partire dall'11 novembre.

Il secondo modello è iSteady X ed è perfetto per chi desidera ottime prestazioni e investimento minimo. Questo super stabilizzatore a 3 assi per smartphone è perfetto per effettuare riprese stabili in qualsiasi occasione ed è super semplice da utilizzare. In omaggio, ricevi la basetta per appoggiarlo al tavolo.

Durante la promozione, puoi portarlo a casa a 60€ circa appena con spedizioni gratis dalla Cina oppure super economiche (6€ circa) dalla Spagna.

Il terzo dispositivo è iSteady Q, che ha i pregi di un selfie stick, uniti a quelli di uno stabilizzatore d'immagine. Un concentrato di tecnologia, che diventa un vero e proprio studio di registrazione portatile. Addirittura, puoi staccare il telecomando dalla base, così da scattare foto o iniziare le riprese a distanza.

Grazie alla promozione, potrai portarlo a casa a 35€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis.

Per finire, iStady Pro 4 è quello che ti serve per effettuare riprese mozzafiato con la tua GoPro. Uno stabilizzatore per la celeberrima action cam (più modelli supportati) che – contemporaneamente – funziona anche come power bank per ricaricare la macchina mentre effettui delle riprese. Ben costruito e super performante, in sconto è un vero e proprio affare.

In occasione dell'11 novembre, potrai portarlo a casa a 85€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis.

Hohem: gimbal in promo, dove trovare i doppi sconti

Come anticipato, le promozioni saranno super lampo: resteranno valide solo l'11 novembre e termineranno il 12 dello stesso mese. I coupon per accedere agli sconti puoi riscattarli collegandoti ai link che ti ho segnalato sui singoli prodotti.

Diversamente, sulla pagina principale puoi trovare tutti i 4 coupon a disposizione: basta collegarti e scegliere quello che preferisci.

Non perdere l'occasione di avere uno degli eccellenti gimbal di Hohem a prezzo stracciato. Sii veloce a completare gli ordini: pochissimi pezzi a disposizione