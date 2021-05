La GIGAMI di WINDTRE è la nuova promozione con Giga Illimitati in 5G a meno di 10 euro al mese resa disponibile grazie alla partnership commerciale con Citroën.

GIGAMI: i dettagli

La tariffa offre un bundle comprensivo di Giga Illimitati da utilizzare in Italia anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri sia fissi che mobili di qualsiasi operatore e 200 SMS. Il tutto a soli 9,99€ al mese. Questo prezzo è in promozione e garantito per 24 mesi, dopodiché ammonterà a 24,99€ mensili.

Presentazione della GIGAMI al Centro Commerciale Euroma2

Tale promo è disponibile esclusivamente in versione Easy Pay e quindi prevede l'addebito del canone mensile su conto corrente o carta di credito.

Inoltre, l'offerta GIGAMI è attivabile solamente tramite il voucher ricevuto una volta acquistata la Citroën AMI, auto 100% elettrica guidabile dai 14 anni in su. L'autovettura è acquistabile a 19,99 euro mensili con TAN al 4% e TAEG al 7,32%. In questa promo c'è già il blocco dei servizi a sovrapprezzo.

Costi ed altro

GIGAMI di WINDTRE è disponibile anche per i già clienti che intendono o hanno già acquistato la Citroën AMI. Per questi il costo di attivazione è pari a 19,99€, mentre, per i nuovi clienti ammonta a soli 6,99 euro.

Il coupon ricevuto tramite mail è riscattabile per attivare tale tariffa entro e non oltre il 31 Gennaio 2022, salvo eventuali proroghe.

