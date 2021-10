Ghost Recon Frontline, rinviata la closed beta della BR free-to-play

Ubisoft ha scelto di rinviare la closed beta di Ghost Recon Frontline, il nuovo battle royale free-to-play in uscita nel 2022. La software house non ha annunciato la nuova data d'inizio della beta, probabilmente questa informazione sarà comunicata nelle prossime settimane.

Originariamente prevista per oggi, 14 ottobre, la closed beta permetterà ad alcuni giocatori di provare con mano il gameplay del primo titolo battle royale della serie Tom Clancy's. Ubisoft ha rinviato le fasi di test a data da destinarsi, promettendo il massimo impegno per “realizzare la miglior esperienza possibile”.

“Abbiamo deciso che è meglio posticipare il Closed Test di Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Il team di sviluppo si sta dedicando alla creazione della miglior esperienza di gioco possibile. Il prima possibile condivideremo dettagli sulla nuova data per il Closed Test. Grazie per il vostro continuo supporto. “

Recentemente annunciato con un dettagliato trailer, il nuovo titolo gratuito offre un gameplay dinamico e frenetico che coinvolge oltre 100 giocatori in diversi scenari di gioco. In sede di presentazione, Ubisoft non ha annunciato la data di uscita di Ghost Recon Frontline, ma con ogni probabilità sarà lanciato entro la prima metà del 2022 e arriverà su PC, PlayStation, Xbox e in streaming su Google Stadia.