Ghost Of Tsushima: un titolo pazzesco per la tua PlayStation 4

Trai giochi più apprezzati non manca lui, Ghost of Tsushima. Capace di stregarti fin dal primo secondo, questo titolo è stato sviluppato dalla Sucker Punch Productions, lo stesso studio che ha dato vita a Infamous.

Realizzato per farti giocare ore e ore, questo ti mette a disposizione una mappa Open World realizzata nei minimi particolari in cui la grafica ti stupirà ogni secondo che passerà. Con delle dinamiche di gioco unico, non ti resta che vestire i panni di un Samurai e vivere una storia mozzafiato.

La trama recita:

Alla fine del XIII secolo, i guerrieri dell'Impero Mongolo devastarono intere nazioni nella loro campagna per conquistare l'Oriente […] il guerriero samurai Jin Sakai sopravvisse come uno degli ultimi membri rimasti del suo clan. È determinato a fare tutto il necessario per proteggere le persone a tutti i costi e riprendersi la sua casa. Deve abbandonare le tradizioni che lo hanno reso un guerriero per trovare una nuova strada – la via dello spirito – e intraprendere una guerra non convenzionale per riconquistare la libertà di Tsushima. da Amazon.com

Accresci le tue abilità come Spettro e acquista tutta la forza necessaria per riuscire nell'intento di Sakai. Il destino è nelle tue mani.

