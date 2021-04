Ghost of Tsushima è una delle più apprezzate esclusive per PlayStation uscite a cavallo tra la vecchia e la nuova generazione di console. Solo per oggi potete immergervi nella meravigliosa ambientazione giapponese a un prezzo incredibile: 39,99 euro invece di 74,99 euro grazie allo sconto del 47% di Amazon.

Ghost of Tsushima scontato del 47% su Amazon

Ghost of Tsushima è ambientato alla fine del XIII secolo, quando i guerrieri dell’Impero Mongolo devastarono intere nazioni nella loro campagna per conquistare l’Oriente. L’isola di Tsushima è tutto ciò che resta tra il Giappone continentale e un’enorme flotta di invasione mongola guidata dallo spietato e crudele generale Khotun Khan. La prima ondata dell’attacco mongolo lasciò l’isola in fiamme e il guerriero samurai Jin Sakai sopravvisse come uno degli ultimi membri rimasti del suo clan. È determinato a fare tutto il necessario per proteggere le persone a tutti i costi e riprendersi la sua casa. Deve abbandonare le tradizioni che lo hanno reso un guerriero per trovare una nuova strada – la via dello spirito – e intraprendere una guerra non convenzionale per riconquistare la libertà di Tsushima.

Il gioco vi permetterà di esplorare territori vasti e variegati e di mettere in mostra degli stili di attacco frenetici e coinvolgenti. Sfidate gli avversari con le classiche mosse da Samurai, ma impreziosite da meccaniche innovative e intriganti. Tutto questo può essere vostro a soli 39,99 euro invece di 74,99 euro. Il risparmio di ben 35 euro vi dovrebbe spingere immediatamente all’acquisto.

