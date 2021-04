Ghost Of Tsushima è in offerta su Amazon a soli 39,99€. Il ribasso del 47% corrisponde a uno sconto esclusivo di 35,00€ che rende l’acquisto un vero e proprio affare.

Una storia epica: Ghost of Tsushima

Disponibile nella sua versione fisica e per PlayStation 4, Ghost of Tsushima è uno dei titoli più apprezzati per console. Grazie al suo essere evocativo ha appassionato giocatori di tutti i generi.

Prodotto dallo studio Sucker Punch, il titolo appartiene al genere Open World in cui sono state inserite delle dinamiche di gioco innovative. La trama, infatti, recita:

Alla fine del XIII secolo, i guerrieri dell’Impero Mongolo devastarono intere nazioni nella loro campagna per conquistare l’Oriente. L’isola di Tsushima è tutto ciò che resta tra il Giappone continentale e un’enorme flotta di invasione mongola […] il guerriero samurai Jin Sakai è determinato a fare tutto il necessario per proteggere le persone a tutti i costi e riprendersi la sua casa. da Amazon.com

La grafica mozzafiato e le missioni da portare a termine per raggiungere gli obiettivi sono i punti focali di questo gioco. La possibilità di giocare come Spettro o Samurai concede al player una personalizzazione della storia per un’esperienza più che unica.

Le ambientazioni realistiche, infine, concedono d’immedesimarsi nella storia completamente regalando emozioni incredibili.

