Ghost of Tsushima riceverà un adattamento cinematografico dal regista di John Wick. Chad Stahelski sarà al timone della pellicola, secondo quanto riportato da Deadline nella giornata di ieri. Poco dopo, Sony ha confermato lo sviluppo del film in un post sul suo blog ufficiale.

Ghost of Tsushima si presta al grande schermo, da sempre

La trama del videogame (ergo, del film) si basa sulla storia del guerriero Jin Sakai che deve proteggere l’isola di Tsushima dall’esercito mongolo. Il capolavoro videoludico è fortemente ispirato ai classici film sui samurai come quelli di Akira Kurosawa, quindi è sempre stato predisposto per la trasposizione per il grande schermo.

Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions, in una dichiarazione a Deadline ha affermato:

Siamo entusiasti di collaborare con Chad e 87Eleven Entertainment, per portare la loro visione della storia di Jin sul grande schermo. Ci piace lavorare con partner creativi come Chad, che ha una passione per i nostri giochi, assicurandoci di poter creare ricchi adattamenti che entusiasmeranno i nostri fan e il nuovo pubblico.

Nate Fox, game director di Sucker Punch, in una dichiarazione sul blog PlayStation, ha aggiunto:

Siamo felici di collaborare con Sony Pictures per realizzare questo obiettivo. E Jin è in ottime mani con il regista del film. Chad Stahelski ha creato qualcosa di speciale con John Wick. La sua visione di ciò che potrebbe essere, supportata da anni di esperienza, si è combinata per creare alcune delle più belle scene d’azione mai create. Se qualcuno può riportare in vita la tensione affilata come un rasoio del combattimento katana di Jin, è Chad Stahelski.

Fox ha anche confermato che Ghost of Tsushima ha venduto 6,5 milioni di copie dalla sua uscita lo scorso luglio.

Ghost of Tsushima è l’ultimo gioco di Sony ad essere adattato in un film. Per esempio, a breve vedremo Tom Holland interpretare Nathan Drake in un adattamento cinematografico di Uncharted. L’imminente versione cinematografica di Metal Gear Solid sarà interpretata da Oscar Isaac nei panni di Solid Snake.

Sony sta anche lavorando a un adattamento televisivo di The Last of Us per HBO, che vedrà protagonista Pedro Pascal di The Mandalorian nei panni di Joel e Bella Ramsey, nota per il ruolo di Lyanna Mormont in Game of Thrones, nei panni di Ellie.

