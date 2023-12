GHD sotto l'albero per un Natale senza fiato: Creative Gift Set in PROMO

Fai un regalo ad una persona perfetta o sii il Babbo Natale di te stesso con questo Creative Gift Set di GHD che è un vero spettacolo. Bello e completo, per chi ama acconciare i capelli è da non perdere. Non solo è di un marchio prestigioso che trovi nei migliori parrucchieri del nostro paese ma ti mette anche a disposizione due prodotti imperdibili.

Collegati al volo su Amazon dove grazie a un’offerta lampo lo trovi in sconto. Il ribasso non è elevato ma ti strizza l’occhio. Approfittane e fallo diventare tuo con soli 169,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

GHD Creative Gift Set: il figurone è assicurato

Mettere sotto l’albero questo set è un vero e proprio successo. Che sia per te o per una persona a te vicina, è impossibile non soddisfare le aspettative. GHD, come ti anticipavo, è un marchio fantastico da poter usare a casa con la stessa cura e le medesime garanzie che ricevi dal parrucchiere.

Questo set, in modo particolare, ti mette a disposizione tre prodotti esclusivi che sono:

un ferro arricciacapelli per creare delle onde da star di Hollywood con semplicità. Al suo interno un sistema che rispetta la temperatura massima di 185°C per non danneggiare i capelli ma avere uno styling che dura una giornata intera.

per creare delle onde da star di Hollywood con semplicità. Al suo interno un sistema che rispetta la temperatura massima di 185°C per non danneggiare i capelli ma avere uno styling che dura una giornata intera. Una spazzola con setole morbide per pettinare i capelli senza spezzarli.

con setole morbide per pettinare i capelli senza spezzarli. Una pochette in cui riporre i tuoi prodotti e portarli sempre con te quando viaggi o per sistemarli in bagno con eleganza.

Insomma, con un solo acquisto hai tutto quello che ti occorre per apparire sempre al meglio.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo set GHD per Natale e per capelli perfetti. Con l’offerta lampo in corso hai l’occasione di risparmiare e completare l’acquisto a soli 169,99€.

