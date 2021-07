Amante degli smartwatch? Se sei in cerca di un ottimo modello non puoi dire di no a Garmin Venu Sq che su Amazon è in promozione a soli 169,90€. Grazie allo sconto risparmi 30€ sul prezzo di listino e ti porti a casa un prodotto che è un gioiello.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Gramin Venu Sq: cosa devi sapere su questo smartwatch

Acquistare un prodotto Gramin è sinonimo di qualità: grazie alla cura che metti il marchio nei suoi dispositivi, puoi stare tranquillo che sì, spendi qualcosa in più ma non potrai mai pentirtene. Questo smartwatch in particolare, il modello Venu Sq, è perfetto sia sui polsi maschili che femminili. Con il suo cinturino grigio è casual e lo adatti a ogni esigenza.

La sua scheda tecnica è ricca di caratteristiche. Puoi subito notare la cassa dalla forma quadrata che custodisce al suo interno un ottimo display che sia in termini di colori che di dimensioni, ti restituisce una visione accurata finanche in ambienti altamente luminosi.

I sensori integrati sono pazzeschi perché dal punto di vista del benessere ti restituiscono numerosi parametri, ad esempio i livelli di saturazione e la frequenza cardiaca. La vera chicca è però rappresentata dalle modalità sportive che sono numerose. Sia che tu sia amante degli sport indoor che outdoor ne rimarrai entusiasta. Non ci dimentichiamo che è anche impermeabile.

Venu Sq è poi un ottimo assistente da polso: hai sempre a disposizione le notifiche smart e Garmin Pay per poter pagare con un solo gesto del polso.

In conclusione, non mancano all'appello il GPS, Glonass e Galileo integrati e una batteria altamente longeva: fino a 6 giorni con utilizzo tipico.

Acquista subito il tuo Garmin Venu Sq su Amazon a soli 169,90€. Lo acquisti e lo ricevi in appena 48 ore se sei abbonato Prime. Infine hai la possibilità di pagarlo a rate con Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch