Genoa-Palermo: come seguire in streaming il live match

Genoa-Palermo si giocherà venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 20:30. Questa partita, valida per la Serie B, è una delle più attese del campionato. Infatti, il Genoa è seconda in classifica e sogna di poter entrare nella Serie A TIM la prossima stagione.

Il live match, in diretta da Marassi, verrà trasmesso in streaming con DAZN. Per poterlo vedere è necessario avere un abbonamento attivo. Acquista il tuo piano da soli 29,99 euro. Con un solo abbonamento oltre alla Serie BKT potrai anche guardare LaLiga, Serie A TIM, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Il periodo che sta vivendo il Genoa è stato ricco di occasioni. Cavalcarlo al meglio è indispensabile per sperare in un futuro molto frizzante. I due allenatori sono carichi per portarsi a casa la vittoria. Chi vincerà trionfando sull’altra squadra?

Genoa-Palermo: le soluzioni streaming

Genoa-Palermo è in diretta streaming su DAZN. L’incontro verrà trasmesso live venerdì 10 febbraio alle 20:30. Puoi anche vederlo dall’estero. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera utilizzi il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

La telecronaca è stata affidata a Edoardo Testoni e il commento tecnico a Valon Behrami. Cosa dobbiamo aspettarci da questa partita tanto attesa della Serie BKT? A rivelarci qualche informazione in più è la sinossi ufficiale di DAZN:

La 24esima giornata si apre a Marassi con una sfida tra due grandi piazze del calcio italiano. L’ultima volta qui era il 18 dicembre 2016 in Serie A TIM, giorno di un’incredibile vittoria per 4-3 del Palermo sul Genoa negli ultimi minuti. In panchina c’era proprio Eugenio Corini, tornato quest’anno alla guida dei rosanero: riuscirà a firmare un’altra impresa?

