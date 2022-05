Generatore solare 6 porte potente compatto a 174€: PREZZONE

Con un generatore solare a 6 porte, hai la tranquillità di avere in giro tutta l’elettricità che ti serve per i tuoi dispositivi. Questo interessante modello compatto, ha un gran vantaggio. Infatti, se lo desideri puoi effettuare la ricarica tramite pannello solare (non incluso in confezione) accedendo a elettricità completamente gratis, ovunque. Diversamente, per una gita fuori porta dell’ultimo momento, puoi approfittare della ricarica a cavo rapida, direttamente dalla presa di casa.

Quando sei in giro, tutte le porte di cui è dotato ti permetteranno di collegare smartphone, tablet, PC, apparecchi elettrici di vario genere, lampade e non solo. Inoltre, integra anche una torcia d’emergenza.

Il tutto, racchiuso in un dispositivo compatto e facile da trasportare. Approfittando degli sconti Amazon del momento, questo interessante prodotto lo porti a casa a un prezzo che è difficile spuntare di solito. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo adesso a 174€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis e veloci.

Generatore solare 6 porte in gran sconto su Amazon

Bellissimo nel design e super compatto, è perfetto per le vacanze. Non dovrai più temere di rimanere senza energia elettrica, ovunque tu sia. Che si tratti di una gira fuori porta o del campeggio, sarai sempre perfettamente organizzato. A disposizione, 3 porte USB (di cui una per la ricarica super rapida), 2 porte per lampade e una presa Schuko.

Abbinando un pannello solare da 100W, potrai ricaricare in pochissimo tempo la batteria così da averla a disposizione quando non c’è luce solare.

Un prodotto di ottima qualità, che stupisce per performance e dimensioni. A questo prezzo, risulta un investimento eccezionale per le vacanze. Accaparrati adesso da Amazon questo ottimo generatore solare 6 porte a 174,99€: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, ma disponibilità limitata.

