Gemini, una funzionalità premium sarà presto disponibile per tutti

Dopo aver introdotto la possibilità di caricare documenti e generare immagini di persone, l’ultima novità disponibile anche per gli utenti non abbonati a Gemini è “Saved info”, una funzione consente di personalizzare l’esperienza di utilizzo dell’AI, rendendo le conversazioni più naturali e adattate alle esigenze di ciascun utente.

Cos’è “Saved Info” e come funziona?

“Saved Info” permette di fornire a Gemini informazioni personali riguardanti preferenze di linguaggio, abitudini lavorative e altri dettagli utili. Grazie a questa funzionalità, gli utenti non dovranno ripetere le stesse richieste ogni volta che interagiscono con l’AI.

Al momento, la funzione è disponibile solo in lingua inglese. Ecco alcuni esempi di personalizzazione possibili con “Saved Info”:

Richiedere risposte in un linguaggio semplice e privo di tecnicismi

Escludere ricette a base di carne per chi segue una dieta vegetariana

Ricevere risposte accompagnate da una traduzione in spagnolo

Visualizzare il costo giornaliero quando si pianifica un viaggio

Specificare che si programma solo in JavaScript

Preferire risposte brevi e concise

Per accedere e modificare queste preferenze, basta visitare gemini.google.com/saved-info oppure comunicare direttamente a Gemini le informazioni da ricordare. Gli utenti possono anche disattivare completamente la funzione tramite le impostazioni.

Google aveva inizialmente introdotto “Saved Info” per gli abbonati a Gemini Advanced lo scorso novembre. Tuttavia, negli ultimi giorni, la funzione ha iniziato a essere estesa anche agli utenti della versione gratuita. Per il momento, non è ancora disponibile su larga scala, ma molti utenti possono già accedervi.

Una volta attivata, la funzione può essere trovata nella sezione “Saved Info” all’interno delle impostazioni del pannello laterale della versione web. Su dispositivi mobili, invece, appare nella parte superiore del menu dell’account.

È importante distinguere “Saved Info” dalla funzionalità di recall annunciata da Google all’inizio del mese. Quest’ultima consente a Gemini di fare riferimento alle conversazioni passate, ma rimane un’esclusiva per gli utenti della versione Advanced. “Saved Info”, invece, si concentra sulla memorizzazione di informazioni personali permanenti per rendere l’interazione con l’AI più fluida e personalizzata.