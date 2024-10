Gemini ti aiuta a scrivere e rifinire le tue mail con questa nuova funzione di Gmail

“Help me write”, letteralmente “Aiutami a scrivere”. La funzionalità che – sfruttando l’Intelligenza Artificiale di Gemini – supporta l’utente nella stesura e rifinitura delle e-mail è in arrivo anche per la versione web di Gmail.

L’espansione arriva qualche mese dopo l’introduzione della stessa “Help me write” e “Refine my draft” per dispositivi mobili. Nella versione web, l’assistente di scrittura AI sarà disponibile direttamente nell’editor di posta elettronica: quando si scrive un messaggio, in poche parole. Con un semplice prompt, “Help me write” permetterà agli utenti di creare mail da zero.

“Refine my draft” diventa “Polish”

Oltre ad ampliare questa utilissima funzionalità, Google ha aggiunto (sia via web che mobile) una nuova funzione: “Polish” (che si può tradurre come “Rifinisci”) e che va a sostituire il precedente “Refine my draft” – sebbene il suo scopo rimanga lo stesso. La funzionalità può essere attivata premendo CTRL+H nelle bozze che contengono più di 12 parole.

Quest’ultima, a differenza di “Help me write”, prende il testo già scritto e lo sistema attraverso l’AI di Gemini. Una volta terminata la generazione, puoi valutare il testo migliorato e inserirlo direttamente in bozza. Il rollout per la versione web è già iniziato, gradualmente, e potrebbero volerci fino a 15 giorni. Per Android e iOS è già disponibile.

La funzionalità è limitata, per ora, agli utenti Google Workspace con abbonamento Gemini Business ed Enterprise add-on, Gemini Education ed Education Premium add-on, e Gemini One AI Premium.