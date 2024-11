Gemini sta per arrivare su Spotify: l'AI gestirà brani e playslist

Google sta ampliando il supporto per nuove estensioni di Gemini, che permettono agli utenti di agire con più app – anche di terze parti – tramite l’assistente vocale dell’AI. Per quanto riguarda la musica, finora era disponibile soltanto un’estensione YouTube Music, ma secondo un recente report sembrerebbe che anche Spotify stia per unirsi ai giochi.

Per ora limitata ad Android

Una prima estensione Spotify era stata individuata ad agosto, sebbene non ancora visibile nell’elenco ufficiale. Recentemente, Google ha pubblicato una pagina di supporto ufficiale che spiega in dettaglio come gli utenti possono configurarla e cosa aspettarsi. Ciò suggerisce che la funzionalità sia ormai sul punto di essere resa disponibile al pubblico.

Come funzionerà l’estensione? Per prima cosa, gli utenti dovranno collegare il loro account Spotify all’account Google. Una volta impostata, la nuova integrazione consentirà di accedere a una serie di opportunità: ad esempio, sarà possibile chiedere a Gemini di riprodurre brani, album o playlist da Spotify, oppure cercare tracce in base a nomi di artisti, testi o generi.

Se hai collegato più servizi musicali a Gemini, per impostazione predefinita viene utilizzato quello che hai utilizzato per ultimo, a meno che non specifichi un servizio diverso durante la richiesta. Per evitare confusione, basta nominare esplicitamente Spotify o usare la menzione “@Spotify” quando chiedi a Gemini di riprodurre musica.

La pagina di supporto indica che l’estensione Spotify sarà inizialmente limitata ai dispositivi Android e l’unica lingua supportata sarà l’inglese. Inoltre, funzionalità come la creazione di playlist e la riproduzione di stazioni radio non sono al momento disponibili. I dispositivi iOS sembrerebbero, per il momento, esclusi.