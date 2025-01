Gemini si prepara a sostituire Google Assistant con Gemini su Wear OS

Google avrebbe intenzione di rilasciare un massiccio aggiornamento per Wear OS, includendo l’Intelligenza Artificiale con Gemini che andrebbe a sostituire Google Assistant su molti smartwatch Android. Questo è quanto si cela nel codice dell’ultima versione beta dell’app di Google.

Gemini potrà “fare di più”

La versione 16.0.5, che ha dato il via all’anno in versione beta, dell’app Google descrive Gemini come una soluzione che consente “domande e risposte più semplici per fare ancora di più con un assistente sul tuo orologio, ripensato con l’Intelligenza Artificiale di Google”, alludendo a una rivoluzione Gemini su smartwatch.

Resta da vedere quanto sarà capace Gemini e cosa significhi effettivamente “fare di più” in termini di funzionalità. Non si parla ancora di Gemini Live, ma un’altra domanda è quanto feedback visivo fornirà Gemini. Le stringhe di codice descrivono, inoltre, come configurare Gemini sull’orologio smart direttamente dall’app del telefono.

Gemini potrebbe arrivare su Wear OS tramite un aggiornamento dell’app Assistant, introdotta con Wear OS. Come in precedenza, è possibile accedervi con la parola chiave “Hey Google” quando lo schermo è attivo oppure tenendo premuto il pulsante laterale.