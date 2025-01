Gemini e Samsung Galaxy S25: cosa si potrà fare con le tre (possibili) estensioni

Sono state recentemente individuate prove che suggeriscono che Google sia al lavoro su nuove estensioni Gemini per abilitare l’integrazione con le app stock di Samsung sui dispositivi Galaxy. Sebbene né Google né Samsung abbiano condiviso dettagli su queste estensioni, un nuovo leak ha confermato le dicerie di qualche tempo fa.

Gemini integrato con le app Samsung

Il leaker Chun Bhai ha recentemente condiviso alcuni screenshot su X, che mostrano le prossime estensioni Gemini per tre app Samsung: Calendar, Notes e Reminder. Gli screenshot rivelano le azioni che gli utenti saranno in grado di eseguire con queste estensioni e includono alcuni prompt di esempio.

Come mostrato nelle immagini allegate, l’estensione Samsung Calendar ti consentirà, ad esempio, di creare, modificare o eliminare eventi, acquisire informazioni dalle immagini per creare eventi, elencare attività e crearne di nuove tramite comandi vocali. Tuttavia, non sarà possibile condividere eventi.

Samsung Notes, invece, consentirà di chiedere a Gemini di creare e riassumere note, recuperarle in base a descrizioni o titoli, ma non si potranno creare o eliminare cartelle, aggiungere tag o condividerle.

Infine, con Samsung Reminder sarà possibile creare promemoria per un orario o data specifici, modificarne i dettagli, cercare un promemoria per nome, orario o data ed eliminare quelli esistenti. Dall’altro lato, l’estensione non supporterà l’aggiunta di geotag, fotografie, checklist e categorie.

Immagini

Google non avrebbe intenzione di fermarsi qui: pare che stia lavorando a un’estensione anche per Samsung Clock, che permetterà di creare, eliminare, trovare, aggiornare e mostrare allarmi, avviare, fermare e reimpostare il cronometro e il timer. L’azienda potrebbe rilasciare queste estensioni Gemini – che debutteranno con probabilità con la serie Galaxy S25, ma dovrebbero essere disponibili anche sui modelli meno recenti – dopo l’evento Galaxy Unpacked del 22 gennaio.