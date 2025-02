Gemini 2.0 Flash esce dalla fase sperimentale e debutta ufficialmente su Android e iOS

Gemini 2.0 Flash è finalmente disponibile nell’app Gemini per Android e iOS. Il nuovo modello, la scorsa settimana, aveva abbandonato il suo stato sperimentale dopo essere entrato in fase di test a dicembre.

Il miglior modello Gemini, finora

Gemini 2.0 Flash è stato progettato da Google “per l’era agentica” e supera 1.5 Pro (introdotto lo scorso maggio) sotto diversi punti di vista: codice, fattualità, matematica, ragionamento e molto altro, che genera a una velocità doppia. Risposte più rapide e prestazioni più elevate, quindi, che si traducono in un “aiuto quotidiano con attività come brainstorming, apprendimento o scrittura”.

È inoltre in fase di distribuzione l’ultima versione di Imagen 3 all’interno dell’app Gemini, che promette generazione di immagini migliorata, con dettagli e texture più ricchi oltre che una maggiore precisione nel seguire le istruzioni dell’utente.

Dopo il debutto su gemini.google.com per gli utenti gratuiti e a pagamento, Flash 2.0 è ora disponibile per le app mobili. Gemini 1.5 Flash e 1.5 Pro rimarranno disponibili per alcune settimane in più per consentire alle persone di continuare le loro conversazioni.

I clienti Gemini Advanced ottengono Flash 2.0 con funzionalità aggiuntive, come la finestra di contesto (fino a 1.500 pagine), Gems e Deep Research. Il menù “plus” permetterà anche di caricare file e accedere a Drive. Il nuovo modello è in fase di distribuzione sia per Android che per iOS e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nei prossimi giorni.