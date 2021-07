Il gelato, meraviglia per il refrigerio estivo. Quel sapore buono, quei giusti che adori, ma che – sempre più spesso – sono frutto di aromi chimici. Perché non farlo a casa con la frutta vera e la cioccolata, quella di qualità? Hai paura del prezzo di una gelatiera che funzioni bene? Nessun problema, quella che ho scovato oggi la paghi circa 35€ su Amazon con spedizioni rapide e gratis, ma solo se approfitterai adesso dello sconto a tempo del 30%. Qualità Ariete!

Gelato buono fatto a casa: facile ed economico

Non hai idea di cosa sia il gelato casalingo finché non lo provi. Tutto il resto non ti sembrerà all'altezza e sai perché? Perché userai ingredienti veri, genuini, non polverine o aromi vari.

Non solo, proprio perché lo prepari a casa, puoi farlo con il tipo di latte o lo yogurt che prediligi tu: di mucca, di soia, di mandorla o qualsiasi altro tipo. Puoi usare lo zucchero, come il dolcificante, per farlo dietetico. Libero sfogo alla fantasia e al rispetto delle esigenze alimentari: dove la trovi una gelateria che può offrirti tutto questo?

Come preparare il gelato, in sé, è semplicissimo. Questa gelatiera di Ariete è composta dal motore e dalla vaschetta cestello refrigerato: lo piazzi in freezer il giorno prima che hai intenzione di preparare il tuo gelato e la lasci lì. Il giorno dopo, quando sei pronto, la prendi, lo inserisci nel corpo macchina, aggiungi i tuoi ingredienti preferiti e la fai partire: meno di mezz'ora per amalgamare e montare e la magia sarà compiuta.

Le ricette le trovi ovunque su Internet: non serve comprare libri o altro. Fra l'altro, c'è anche un piccolo ricettario incluso in confezione. Ti ci vorrà pochissimo per diventare un vero esperto del gelato fatto in casa, nutriente e sano: che meraviglia.

Per accaparrarti questo gioiellino in sconto su Amazon, tutto quello che devi fare è semplicemente completare l'ordine prima che lo sconto finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Attento però, lo sconto è a tempo e le scorte limitate: sii rapido!

Ti è piaciuta questa super offerta? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home