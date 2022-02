Foto migliori su Android con GCam: cos'è e dove scaricarla

Da qualche anno a questa parte tutti gli smartphone Google Pixel, come i nuovi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, escono di fabbrica con l’applicazione Google Fotocamera, o più comunemente detta GCam. Chi possiede un Pixel sa bene quando l’ambito fotografico sia uno degli aspetti più importanti e maggiormente curati del telefono, spesso in grado di regalare scatti di una qualità che gli altri smartphone semplicemente si sognano. Il merito è del software su cui si basa l’applicazione: un misto di algoritmi, machine learning e intelligenza artificiale, in grado di ottenere il massimo da ogni scatto, anche dal più complicato.

GCam su Android: cos’è e come effettuare il download

Per quanto Google Fotocamera sia esclusiva dei Pixel, in realtà la community del modding è riuscita a “prelevare” l’APK dell’applicazione per renderla disponibile su tantissimi altri modelli di smartphone. In questo modo, effettuando il download della GCam, si possono utilizzare quasi tutte le funzionalità di Google Fotocamera anche su uno smartphone Samsung, OPPO, Xiaomi e via discorrendo. Molto spesso le versioni disponibili al download portano con sé piccoli bug e problemi vari, ma si tratta del lavoro di sviluppatori appassionati; in ogni caso, una volta installata sarà possibile toccare con mano le differenze, in alcuni casi enormi, circa la qualità degli scatti rispetto l’applicazione Fotocamera che trovi nel tuo smartphone.

Se un tempo l’installazione della GCam richiedeva qualche passaggio in più in alcuni casi ostico per chi non è pratico dell’ambiente, da ormai diverso tempo basta semplicemente seguire questo link e scaricare l’APK più recente e adatto al tuo smartphone. Se questo passaggio non vi è chiaro e non siete sicuri, puoi fare affidamento all’applicazione GCamator (qui il link per il download) che ti permette di scaricare e installare la versione della GCam più adatta al tuo smartphone.

Se il tuo device supporta tutte le specifiche richieste dall’applicazione per poter funzionare, ti basterà selezionare la versione più recente e installarla. Una volta completato il download, posiziona l’icona dell’applicazione sulla home screen del tuo telefono così da utilizzarla quando vuoi al posto di quella pre-installata dal produttore del tuo smartphone Android.