Garmin vívomove Sport in offerta: l'orologio ibrido da avere assolutamente al polso

Il Garmin vívomove Sport non è uno smartwatch come gli altri: è un orologio ibrido, in bilico tra analogico e funzionalità smart. All’occhio sembra un semplice – ma elegante e stupendo – orologio classico, ma basta toccare il quadrante per rivelare un display altrimenti nascosto.

Oggi, il modello full-black (il nostro preferito) è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero sbalorditivo: lo paghi meno di 180€, con un buon risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Dotato di sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e del livello di stress, questo orologio permette anche di tracciare le fasi del sonno e i passi fatti durante il giorno, rendendolo un compagno ideale per chi cerca di mantenersi attivo e monitorare vari aspetti della propria salute. Le funzioni legate allo sport includono il tracciamento di diverse attività fisiche, che, sebbene limitate dalla mancanza di un GPS integrato, possono essere registrate con precisione tramite il GPS del telefono associato.

L’orologio è particolarmente indicato per chi pratica attività come il jogging, le passeggiate e l’allenamento in palestra, grazie anche alla sua capacità di monitorare la frequenza cardiaca e fornire feedback sulle performance sportive in tempo reale. Tuttavia, per sport più intensi o per chi necessita di dati dettagliati e costanti, potrebbe essere più indicato un modello con GPS integrato.

Garmin vívomove Sport si connette all’app Garmin Connect, attraverso la quale gli utenti possono analizzare in dettaglio i dati raccolti, settare obiettivi personalizzati e sincronizzare le informazioni con altri dispositivi. Nonostante l’app sia ricca di funzionalità, può risultare complessa da navigare a causa delle numerose impostazioni e sottomenu disponibili.

La durata della batteria varia in base all’uso delle notifiche e delle funzioni di tracciamento, ma può durare fino a cinque giorni, riducendosi con l’utilizzo intensivo di funzioni come il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue di notte. Ad ogni modo, la ricarica è semplice e veloce, aumentando la praticità di questo orologio elegante e multifunzionale. Non farti sfuggire questa offerta e acquistalo subito risparmiando.