Garmin Vívoactive 5 in offerta ad un prezzo top: 11 giorni di autonomia e sensori accurati

Il Garmin Vívoactive 5 è uno smartwatch che combina un design elegante con funzionalità avanzate, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo in grado di monitorare la salute e le attività sportive. Attualmente in offerta a 229,99 euro, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 299,99 euro. Rapporto qualità-prezzo fenomenale.

Il display AMOLED da 1,2 pollici offre una visibilità eccezionale, anche sotto la luce diretta del sole. Questo schermo non solo è luminoso e colorato, ma consente di visualizzare chiaramente le informazioni sulla salute e le attività fisiche.

Sul fronte del monitoraggio della salute, il vívoactive 5 è dotato di una vasta gamma di funzionalità, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, la valutazione dello stress, il monitoraggio del sonno e il calcolo dell’energia corporea tramite la funzione Body Battery. Insomma, uno strumento formidabile per avere sempre una panoramica completa del proprio stato di salute.

Il vívoactive 5 supporta oltre 30 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e golf, offrendo una copertura completa per qualsiasi tipo di attività fisica. È inoltre dotato di GPS e GLONASS per un tracciamento accurato delle attività all’aperto, e include una modalità dedicata agli utenti su sedia a rotelle, ampliando ulteriormente la sua accessibilità.

La durata della batteria è ottima: può arrivare fino a 11 giorni in modalità smartwatch e fino a 21 ore in modalità GPS. Per tutti questi ottimi motivi, ti consiglio di non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo ora a meno di 230 euro.