Garmin Vivoactive 5: il nuovo POTENTE smartwatch è ufficiale (ed è su Amazon)

Garmin Vivoactive 5 è ufficiale. Uno smartwatch dedicato al benessere e al fitness, che offre un display AMOLED touchscreen luminoso per mostrare la migliore versione di sé ogni giorno. Potente e ricco di feature, ha un prezzo di vendita super accessibile ed è già disponibile su Amazon al prezzo di 299€.

Le caratteristiche del nuovo smartwatch offrono molteplici vantaggi agli utenti. Il display AMOLED luminoso semplifica la lettura dei dati, delle notifiche e molto altro. L’autonomia della batteria permette di dedicare più tempo alle attività preferite.

La funzione Sleep Coach fornisce un punteggio del sonno e un coaching personalizzato sulla quantità di sonno consigliata. Inoltre, tiene traccia delle diverse fasi del sonno, dei riposi diurni e di altre metriche importanti come il Pulse Ox1 e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV). La funzione Morning Report fornisce un’anteprima del sonno, del recupero, della variabilità della frequenza cardiaca e dei dati meteo per iniziare la giornata nel migliore dei modi. La funzione Nap Detection traccia automaticamente i riposi diurni per valutare il loro impatto sul corpo, fornendo suggerimenti sull’orario e sulla durata consigliata.

Il monitoraggio della Body Battery durante il giorno aiuta a individuare i momenti da dedicare all’attività e quelli da riservare al riposo, offrendo dettagli e approfondimenti su come il sonno, i riposi diurni, le attività quotidiane e lo stress elevato influenzano i livelli di energia3. La modalità Wheelchair consente agli utenti in carrozzina di monitorare le spinte e ricevere avvisi sulla necessità di spostare il peso corporeo sulla sedia, offrendo anche applicazioni sportive e allenamenti specifici.

Con le funzioni Training Load e Recovery Time, è facile capire i benefici che ogni allenamento apporta al corpo e quanto tempo è necessario per recuperare e affrontare le sfide di fitness. La funzione Meditazione offre pratiche di meditazione guidata per ridurre lo stress, l’ansia e altro ancora. Con la funzione Two Fonts Size è possibile scegliere tra due dimensioni di carattere per visualizzare in modo più chiaro le notifiche smart4, i dati dell’allenamento e altro ancora.

Garmin Vivoactive 5 offre oltre 30 app sportive integrate, che consentono agli appassionati Garmin di registrare e monitorare una varietà di attività, tra cui camminata, corsa, ciclismo, nuoto in piscina e altro ancora. Inoltre, è possibile seguire allenamenti animati precaricati per la forza, l’HIIT, il Pilates e lo yoga direttamente dall’orologio. È anche possibile creare allenamenti personalizzati con oltre 1.600 esercizi nell’app Garmin Connect e inviarli direttamente all’orologio. Grazie ai piani di allenamento gratuiti di Garmin Coach, è possibile prepararsi al meglio per una 5KM o altre sfide di corsa. Naturalente, tiene anche sotto controllo i passi giornalieri, le calorie bruciate, i piani saliti e tiene traccia dei minuti di intensità moderata e alta e del VO2 max durante una corsa.

L’eccellente smartwatch è perfetto per chi desidera rimanere in forma, offrendo straordinarie funzioni per la salute e il fitness. Con il suo design elegante e le numerose funzionalità, non potrebbe essere più versatile. Come anticipato, la novità è già disponibile al preordine su al prezzo di 299,99€ Amazon con spedizioni gratuite, garantite dai servizi Prime.

