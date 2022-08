Garmin Venu Sq: offerta da non perdere su Amazon (-85€)

Amazon non si risparmia con questa offerta eccezionale.Garmin è sicuramente simbolo di eccellenza nella produzione di smartwatch, e ora, grazie ad Amazon puoi mettere nel carrello Garmin venu sq allo speciale prezzo di 164,90 euro, risparmiando così più di 85 euro.

Questo splendido smartwatch si presenta con un design elegante e un display quadrato touch LCD da 1,3 pollici. Cassa in alluminio e cinturino QuickRelease in silicone per garantire il massimo della bellezza senza trascurare la comodità. Puoi indossarlo tutto il giorno senza problemi, anche di notte.

Per avere questo smartwatch, normalmente ti servirebbero circa 250 euro, e invece oggi, grazie a questa offerta di Amazon, puoi mettere Garmin venu sq nel tuo carrello ad appena 164,90 euro. Non fartelo dire due volte.

Garmin Venu Sq: sport, musica e GPS, per essere sempre al top

Collega tutto quello che ti serve senza paura che si scarichi presto. Infatti Garmin venu sq ha una batteria che ti permetterà di usarlo per 6 ore di fila con GPS e musica attivi, e 6 giorni in modalità smartwatch. Scarica le canzoni che ti piacciono e connetti le tue cuffie Bluetooth per ascoltare la musica che vuoi, anche attraverso Spotify, Amazon Music o Deezer.

Tieni conto dei tuoi passi, della frequenza cardiaca, della respirazione, dello stress e del sonno. Segui il piano di allenamenti per la corsa di Garmin Coach, che si adatta ai tuoi risultati per aiutarti a raggiungere gli obiettivi che hai stabilito. Guarda le notifiche direttamente sul display mentre fai attività fisica. E se durante la tua attività sportiva dovessi stare male, grazie alle funzioni di sicurezza e tracciamento, puoi inviare una richiesta di emergenza ai tuoi contatti, con la tua posizione.

Affrettati per non farti sfuggire questa offerta di Amazon. Acquista subito Garmin venu sq a soli 164,90 euro, invece che 249,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.